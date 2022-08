Trouwe sportievelingen krijgen eigen boom langs BoslandTrailDreef

Op vijf jaar tijd bouwde de vzw BoslandTrail het evenement uit tot de grootste eendaagse ultratrail van de Benelux. Op 23 september worden ruim 4000 deelnemers, verwacht op de 5e editie. “Al vanaf de eerste editie is het gebied tussen Ballasthoeve en Sint-Oda een ankerpunt in de routes”, vertelt Danny Hendriks van de organisatie. “Om de kernen van Peer en Pelt te mijden en zo veel mogelijk buitengebied aan te doen, is het de beste verbinding. De beleving van het doorkruisen van de gezellige Ballasthoeve en de geweldige ontvangst bij checkpoint Sint-Oda, wordt nu nog versterkt door de komst van een BoslandTraildreef.”

Naambordjes

De BoslandTraildreef zal in het najaar worden aangelegd op het onverharde pad tussen Kapelstraat en Kleinmolenstraat, dat parallel loopt met het fietspad. De eerste 300 bomen zullen worden aangeplant aan de oostkant van het pad. Op de kop van de BoslandTraildreef wordt een bank en informatiebord geplaatst. Schepen Leen Gielen en voorzitster van Bosland: “De dreef komt langs een bestaande trage weg. Als gemeente voorzien we twee naambordjes als aanduiding.”

Voorzitter Lennert Lodewijks besluit: “Uiteraard draait onze werking rond de beleving van de trailers die afzakken naar Bosland maar we hebben ons dit jaar in het kader van de 5e editie ook geëngageerd om net wat breder te kijken. We zijn opnieuw samenwerkingen aangegaan met een lokale boer, met meer dan 20 verenigingen, met handelaars uit de regio, met de imkers en we ondersteunen vijf goede doelen. Naast onze jaarlijkse bijdrage aan Natuurinvest kunnen we nu dus in samenwerking met Pelt een tijdloze BoslandTraildreef aanleggen.”

Inschrijven voor de 100km en 75km kan nog steeds. De 50km van BoslandTrail is inmiddels helemaal uitverkocht. www.boslandtrail.be