Poetin en Erdogan komen overeen om economische samenwerking te versterken

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan zijn vrijdag overeengekomen om de economische samenwerking te versterken. Dat heeft het Kremlin gemeld in een gezamenlijke verklaring, na de ontmoeting tussen beide leiders in het Russische Sotsji.

Moskou en Ankara streven onder andere naar concrete initiatieven op het gebied van transport, landbouw, energie, toerisme, industrie en financiën. Op politiek vlak benadrukten de twee leiders “het cruciale belang van oprechte, openhartige en op vertrouwen gebaseerde betrekkingen tussen Rusland en Turkije om de regionale en internationale stabiliteit te waarborgen”.

Aan het begin van de meeting had Poetin zijn Turkse collega al bedankt voor diens inspanningen om een akkoord tussen Moskou en Kiev te bereiken over de levering van Oekraïens graan vanuit Oekraïense havens in de Zwarte Zee. Voorts prees hij de rol van Ankara bij de doorvoer van Russisch gas naar Europa via de TurkStream-pijpleiding.

Nadien kwamen de twee presidenten ook nog overeen dat de Russische gasleveringen aan Turkije “gedeeltelijk in roebels” zouden worden betaald, verklaarde de Russische vicepremier Alexander Novak aan de pers.