Dimitri Van den Bergh strandt in kwartfinale Players Championship 24

Met een plaats in de kwartfinales was Dimitri Van den Bergh (PDC-14) vrijdag in het Engelse Barnsleu de beste Belgische darter in het 24e toernooi van het Players Championship. Luke Humphries (PDC-11) hield hem met 6-3 uit de halve finales. Van den Bergh gaf daarbij een 2-3 voorsprong uit handen.