Op het kruispunt van de Vliegveldstraat en Hasseltse Beverzakstraat in Kiewit (Hasselt) zijn vrijdagavond rond 19.15 uur twee wagens tegen elkaar gebotst. Daarbij kwam een van de voertuigen in de gracht terecht.

De bestuurder van het voertuig dat in de gracht belandde, was danig geschrokken, maar hield aan het ongeval geen verwondingen over. Op het kruispunt ontstond een tijdlang beperkte verkeershinder. cn