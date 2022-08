Officieel: Christian Benteke verlaat Crystal Palace voor Amerikaans avontuur bij DC United

In 2012 trok Benteke voor meer dan 8 miljoen euro van Racing Genk naar Aston Villa, drie jaar later versierde hij een toptransfer: voor 46 miljoen euro naar Liverpool. Daar kon de spits zich niet helemaal doorzetten, een jaar later trok hij naar Crystal Palace, waar hij uiteindelijk zes seizoenen speelde. In totaal scoorde Benteke 86 doelpunten in de Premier League. Vorig seizoen was Benteke geen onbetwiste basisspeler meer bij Crystal Palace, nu kiest hij voor een nieuw avontuur.

Wayne Rooney: “Hij zal een groot verschil maken”

Bij DC United krijgt Benteke niemand minder dan Wayne Rooney als coach. “Christian is een topspeler die al lang op het hoogste niveau speelt”, aldus Rooney op de clubwebsite. “Zijn ervaring en scorend vermogen zullen het team helpen. We kijken ernaar uit om hem erbij te hebben, hij zal een groot verschil maken.”

DC United en Crystal Palace kwamen op de laatste avond van de transferperiode in de Verenigde Staten tot een akkoord. De ploeg van Wayne Rooney verkeert dan ook in nood: na 22 speeldagen is het allerlaatste in de MLS. Aan Benteke om daar iets aan te veranderen.

