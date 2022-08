Terroristen in Zaventem wilden eigenlijk aanslag plegen in Frankrijk

De terroristen die op 22 maart 2016 in ons land aanslagen pleegden, hadden eigenlijk het Stade de France in Parijs op het oog. Daar wilden ze toeslaan op 10 juni 2016, toen de openingswedstrijd van het Europees kampioenschap plaatsvond. Zo berichten VTM Nieuws en HLN vrijdag, die de akte van inbeschuldigingstelling konden inkijken voor het proces over de aanslagen in Brussel.