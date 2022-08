Ligier belandt op zijn zij in Tongeren, bestuurder gewond

Vrijdagavond is op de Maastrichtersteenweg in Tongeren een ongeval gebeurd. Een Ligier botste tegen een verkeerseiland en belandde op zijn zij. De bestuurder werd gewond afgevoerd.

Bij het ongeval was geen ander voertuig betrokken. Om een onbekende reden botste de bestuurder van de Ligier tegen een verkeerseiland. Het voertuig belandde na de klap op zijn zij. Een ambulance van de brandweerzone Oost-Limburg kwam ter plaatse. De bestuurder werd gewond afgevoerd. De Maastrichtersteenweg was een tijdje deels versperd tot de Ligier getakeld was.

Een Ligier is een brommobiel, een vierwielige bromfiets waarmee je maximaal 45 km/uur mag rijden. siol