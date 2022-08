Tessenderlo

In Tessenderlo is vrijdag het openbaar onderzoek gestart over de aanvraag van TDS om een gascentrale van 900 megawatt te bouwen. Vorige week raakte bekend dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het dossier onvolledig vond. Ze eist daarom meer technische informatie over de verlaagde uitstoot van ammoniak en stikstof.