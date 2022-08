Hermien en Artuur Peters peddelen zich in K1 allebei naar hun eerste WK-finale

De derde WK-dag werd voor de Belgische delegatie een absoluut hoogtepunt in de nationale kajakgeschiedenis. Hermien en broer Artuur Peters peddelden zich binnen hetzelfde uur in de WK-finale. Hermien finishte tweede na de drievoudige Olympische kampioene Lisa Carrington en Artuur pakte de derde plaats na de Portugees Pimenta en de Duitser Schopf, twee kajakkers die in Tokyo in verschillende disciplines Olympisch metaal veroverden.

Maarten De Wilde, technisch Directeur Topsport van de Vlaamse Peddelsport, kon zijn vreugde en trots amper de baas. “Met de K2 Peters - Broekx, die zich rechtstreeks voor de finale plaatsten, hebben we nu drie WK-tickets op zak. Dit is nog nooit gebeurd in onze nationale kajakgeschiedenis. Hermien bevestigde zonder meer haar knappe individuele prestatie van in Tokyo, waar ze zesde in de Olympische finale werd. Ze realiseerde hier ook de derde snelste tijd op 27 halve finalisten. Daarmee ontpopte Hermien zich tot heuse medaillekanshebber al blijft het ook wel uitkijken naar de Australische Alyssa Bull, die de vierde chrono lukte maar misschien niet echt in haar kaarten liet kijken.”

Artuur Peters startte ook kordaat voor zo’n finaleticket. Na 250m kwam hij als tweede door iets meer dan anderhalve seconde na de Portugees Fernando Pimenta. Halfweg zakte onze landgenoot naar een vierde plaats, want de Deen René Poulsen, gewezen zilveren medaillewinnaar op OS en WK, deed nog een forse gooi naar dat derde finaleticket. Artuur pakte dan uit met een laatste snelle 250m en pakte met vier tienden van één seconde dat fel begeerde derde finaleticket. “Ook hier peddelt Artuur zich met een vierde besttijd binnen de top vijf. Met het trio Pimenta-Schopf-Dostal krijgt hij de nummers drie, vier en vijf uit de Olympische K1 finale als zware tegenstanders en één van hen achter zich houden wordt toch wel een hele uitdaging. Het veroveren van drie WK-tickets is prachtig, maar met de finaledag begint het toernooi pas echt! ”, beseft Maarten De Wilde.