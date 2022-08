Verdwenen kunstwerk van Banksy duikt op in Israël

Een verdwenen graffitiwerk van de Britse kunstenaar Banksy is opgedoken in een kunstgalerie in Tel Aviv, Israëls tweede grootste stad. Het werk beeldt een rat uit met een katapult. Het was vroeger te zien op de betonnen scheidingsmuur in de Westelijke Jordaanoever. Dat het werk nu in Israël staat, zorgt voor kritiek vanuit Palestina.

“Dit is een diefstal van de eigendommen van het Palestijnse volk”, zegt Jeries Qumsieh, een woordvoerder van het Palenstijnse ministerie van Toerisme. “Dit was een schilderij van een internationale kunstenaar voor Palestina. Dus het overdragen en stelen is een illegale daad.”

Het graffitikunstwerk was een van de verschillende werken die Banksy in 2007 maakte op de betonnen scheidingsmuur. Dat deed de kunstenaar telkens in het geheim. Nu staat het werk in de Urban Gallery in Tel Aviv.

Koby Abergel, de Israëlische kunsthandelaar die het schilderij tentoonstelt, zegt dat hij het van een Palestijnse partner kocht. Meer informatie over die partner en over de prijs die hij betaalde, geeft hij niet. “Maar het is niet de bedoeling om het stuk te verkopen”, zegt Abergel.

De betonnen muur staat op de grens tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever. In 2002 werd de muur gebouwd door Israël en is nu 700 meter lang.