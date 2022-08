Danny Buijs panikeert niet na Mechelse 0 op 6: “Angst is een slechte raadgever”

De druk van een 0 op 6 – of “twee gespeelde nullen” om het op zijn Nederlands te zeggen – willen ze Achter de Kazerne nog niet voelen. “Dan zouden we een heel zwaar leven tegemoet gaan, want de competitie duurt nog tot mei”, aldus Buijs. “Het hangt er vanaf door welke bril je kijkt. Waar we nu staan, is niet meteen bepalend voor de rest van het seizoen. Net zoals in de Formule 1: als je op de pole positie start, win je niet per se de race. En als je op de laatste rij start, eindig je ook niet per se laatst.”

Vliegangst

De trainer van Malinwa is in een metaforische bui, blijkt ook als het gaat over de paniek en de twijfel die al dan niet in de spelersgroep sluipt na een sputterende motor in het competitiebegin. “Ik ben soms bang in een vliegtuig, jullie niet? Ik kijk weleens naar Air Crash Investigation. Daarin onderzoeken ze de precieze oorzaken van vliegtuigcrashes. Daar leer ik soms wel dingen uit. In meerdere gevallen sterven mensen omdat ze uit paniek hun zwemvest opblazen onder water, waardoor ze vast komen te zitten. Angst is een slechte raadgever.” Een zelfzeker persoon als Danny Buijs leek ons niet meteen iemand met vliegangst, maar je weet dus maar nooit.

Alle voertuigmetaforen ter zijde. Buijs heeft begrip voor supporters die ongerust zouden worden, met de onverwachte degradatie van 2018 in het achterhoofd. In een supportersbijeenkomst legde de Nederlander zijn aanpak en visie op tafel. “Bij Groningen deed ik dat ook en dat was bij KV Mechelen al vanaf het begin het plan. De mensen vinden dat leuk omdat ze een inkijk krijgen in hoe we werken. Daardoor voelen ze zich ook gewaardeerd. Ik deel hen informatie over hoe we trainen op hoekschoppen tegen bijvoorbeeld en zij krijgen dan ook de kans om daarover vragen te stellen. Ik kijk heel positief terug op die bijeenkomst afgelopen week, soortgelijke avonden zullen een keer om de twee à drie maanden doorgaan.”

Wat zoeken voor Lavalée

© BELGA

Met vicekampioen Union krijgen de Mechelaars opnieuw een geduchte tegenstander over de vloer. “Mijn beeld van Union is bevestigd toen ik hen in Leuven aan het werk zag tegen Rangers (in de 2-0-overwinning van de Champions League-voorronde, red.), het is gewoon een goeie ploeg. Je moet een goeie dag hebben om hen te verslaan”, vindt Buijs. Verdedigende fouten, die de eerste twee speeldagen te vaak voorvielen, zijn dus uit den boze. “Er zijn zo verschillende facetten die aan bod komen op training. Daar hoort verdedigen ook bij. Het ene onderdeel van je spel ontwikkel je nu eenmaal sneller en beter dan het andere.”

Waar de verdediging van tegen Oostende er helemaal anders uitzag dan die van tegen Antwerp, zullen we nu wel dezelfde namen te zien krijgen achterin. “We hebben vorige week Dimitri (Lavalée, red.) naar achteren geschoven omdat we daar ook met een linksvoet in de opbouw willen spelen”, verklaart Buijs. “We zijn nog wat op zoek naar wat de beste positie voor Dimitri is in ons systeem. We hebben veel gesprekken met hem, omdat hij vorig jaar bij Sint-Truiden in een ander systeem op drie verschillende posities heeft gespeeld, waarvan het merendeel op het middenveld.”

Opvallend: het enige Mechelse competitiedoelpunt kwam dan weer wel van een verdediger, Thibault Peyre. Moet er voorin ook ingegrepen worden? “Het hangt er een beetje vanaf hoe je het bekijkt, maar we kunnen altijd beter doen.” Misschien biedt de terugkerende Yonas Malede wel soelaas in de aanval. Marian Shved zal zaterdag alleszins niet voor doelpunten kunnen zorgen. De Oekraïner viel uit op training. Verder zijn Dries Wouters, die nog onderzoeken moet laten doen, en Alessio Da Cruz, die al wel de looptrainingen hervatte, nog steeds afwezig.