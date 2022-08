Filip Timmermans (links) en Jan Vrijs: “Vanaf nu ook bouwen in de hoogte.” — © Raymond Lemmens

De specialist in modulaire houtskelet woningbouw Skilpod gaat vanaf nu ook appartementen bouwen. “De technologie die we gebruiken voor gezinswoningen is ook bruikbaar voor appartementen”, zegt medeoprichter Filip Timmermans. “En een oplossing voor het woningtekort.”