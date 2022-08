Hele dag huiszoeking in kader van drievoudige moord: buurman meegenomen voor verhoor

In de zaak van de drievoudige moord in de Zavelstraat in Kessel-Lo is vrijdag een huiszoeking gebeurd in een woning in dezelfde straat. Een man werd meegenomen voor verhoor. “Van een doorbraak kunnen we nog niet spreken”, klinkt het.

Het bleef lange tijd stil in het onderzoek naar de daders van de dodelijke steekpartij, waarbij Anita D. (54), haar zoon Wesley P. (23) en vriend des huizes Rikki J.(47) om het leven kwamen. Maar vrijdagochtend werd er in opdracht van de onderzoeksrechter een huiszoeking uitgevoerd in een woning in dezelfde straat. De onderzoekers waren de hele dag ter plaatse.

Verschillende pistes

“Het gaat niet om de woning van de slachtoffers, maar een woning verderop in de straat”, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. ”Van een doorbraak kunnen we zeker niet spreken, daarvoor zou er een verhoor met bekentenissen moeten zijn. We onderzoeken nog steeds verschillende pistes en dit is er een van. De huiszoeking dient puur om een paar elementen uit te klaren. Er werd ook één man meegenomen voor verhoor, maar dat moet nog plaatsvinden.”

Het is intussen net geen twee maanden geleden dat de Zavelstraat opgeschrikt werd door de gruwelijke steekpartij. Buren werden rond 3 uur opgeschrikt door luid geblaf en geschreeuw. Even later trof de politie drie levenloze lichamen aan. Ze vertoonden meerdere steekwonden en ook de honden zaten volledig onder het bloed.

In de week na de meervoudige moord werden ook al een vrouw en een man verhoord, maar zij werden opnieuw vrijgelaten.