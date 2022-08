Opvallend: Dylan Teuns verlaat Bahrain Victorious per direct en stapt over naar Israel - Premier Tech

“Bedankt voor je vier onvergetelijke jaren bij ons en je prachtige overwinningen in de Tour de France en de Waalse Pijl”, schrijft het team op Twitter. “We wensen je het beste toe!”

Niet veel later werd het ook al duidelijk bij welke ploeg Teuns zijn carrière zal verderzetten. “Israël-Premier Tech is verheugd om Dylan Teuns als nieuwe renner aan te kondigen”, schrijft zijn nieuwe ploeg in een officiële mededeling.

“Israel - Premier Tech is een team dat de laatste jaren enorme stappen gezet heeft en het was mooi om te zien hoe ze twee ritten in de Tour de France wonnen”, vertelt Teuns op de website van het team. “Ik denk dat het team op weg is om tot de top te behoren en het is leuk om erbij te komen. Ik voel dat ik een sleutelrol zal kunnen spelen in de wedstrijden die mij het best liggen.”

“Enkele van de grootste wedstrijden van het seizoen moeten nog volgen, waarin Dylan zijn kwaliteiten kan tonen”, zegt teammanager Kjell Carlström. “Dylan zal mikken op de Vuelta en de Italiaanse klassiekers op het einde van het seizoen en we geloven dat hij er voor ons een sleutelrol kan spelen. We twijfelen er niet aan dat hij vlot zal passen in de ploeg en dit de start is van een succesvol partnership.”

Teuns won dit seizoen de Waalse Pijl en een etappe in de Ronde van Romandië. Op zijn erelijst staan ook onder meer twee ritzeges in de Tour. Bij zijn nieuwe ploeg moet hij UCI-punten zien te sprokkelen, zodat Israel - Premier Tech in de WorldTour kan blijven.