LIVE. Kan STVV ongeslagen reeks verderzetten op het veld van KV Kortrijk?

STVV wist vorig weekend een punt uit de brand te slepen op het veld van AA Gent. Het tweede gelijkspel in evenveel wedstrijden voor de Truienaars. Op bezoek in Kortrijk hopen trainer Hollerbach en co op een eerste competitiezege van het seizoen. De Duitse oefenmeester kan alvast rekenen op een nagenoeg fitte spelerskern. Mogelijk krijgt Gianni Bruno zijn eerste bassisstek. Volg de wedstrijd van STVV tegen Kortrijk hier live vanaf 18.15 uur.