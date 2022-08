OPROEP. Heb jij samen met je partner zin in een make-over?

Vind je het dringend tijd voor een nieuwe look, maar weet je niet wat je écht staat? Ons weekendmagazine Billie zoekt Limburgse koppels die zin hebben in een fotoshoot met alles erop en eraan: stylingtips, een nieuw kapsel en persoonlijk make-upadvies.

An Smets

Onze redactie zoekt bijzondere koppels voor een make-over in ons weekendmagazine Billie. Zijn jullie een multicultureel koppel, leerden jullie elkaar op een speciale manier kennen, maakten jullie iets bijzonders mee de afgelopen tijd of kunnen je lief en jij samen een frisse, nieuwe start gebruiken? Kunnen jullie zich vrijmaken op dinsdag 16 augustus? Vertel ons jullie verhaal, laat ons weten waarom jullie een make-over verdienen, en maak kans op een fotoshoot met alles erop en eraan: een bezoekje aan de kapper, make-up, persoonlijke stylingtips én een fotoshoot staan allemaal op de planning.

Hoe maak je kans?

Kopieer onderstaande vragenlijst, en bezorg ‘m ons ingevuld samen met enkele foto’s van jullie - samen of apart. Verzend alles in een mailtje naar billie@hetbelangvanlimburg.be.

Vragenlijst:

- persoonlijke gegevens: naam, leeftijd, woonplaats, gsm-nummer & e-mailadres.

- Wie zijn jullie? Vertel ons over jezelf, jullie beroep, hobby’s en persoonlijkheid.

- Wat is jullie verhaal? Wat maakt jullie als koppel bijzonder?

- Waarom willen jullie graag een make-over?

- Zijn jullie beschikbaar op dinsdag 16 augustus (ongeveer gehele dag)?

- kledingmaten:

confectiematen onderstuks (broeken, rokken):

confectiematen bovenstuks (blouses):

schoenmaat:

lichaamsgewicht en lichaamslengte:

eventuele aandachtspunten:

(Enkel wanneer we over al je gegevens beschikken, kan onze styliste je persoonlijk advies geven.)

- jullie stijl: wat is jullie huidige kledingstijl? En wat dragen jullie nooit?

- jullie toestemming: mogen we je haar in een nieuwe coupe knippen en kleuren? Zonder toestemming kan je je helaas niet kandidaat stellen.

- twee recente foto’s: eentje close-up, en eentje van kop tot teen. Deze beelden dienen enkel ter voorbereiding en worden nooit gepubliceerd.