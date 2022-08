Drie Beringenaren opgepakt voor ramkraak met gestolen bestelwagen in Lummen

De politie Beringen/Ham/Tessenderlo heeft deze week drie twintigers uit Beringen gearresteerd. Ze pleegden in juni een ramkraak bij een bedrijf in Lummen, en dat bovendien met een gestolen bestelwagen.

De bestelwagen werd op donderdag 16 juni om 23.45 uur gestolen op de parking aan de achterzijde van een bedrijf in de Schoebroekstraat in Paal (Beringen). Diezelfde nacht werd met de gestolen camionette een ramkraak gepleegd bij een bedrijf op de Europaweg in Lummen. De dieven reden door de omheining, ramden achterwaarts de toegangsdeur open en drongen het bedrijfspand binnen. Omdat het alarm afging, sloegen ze meteen met de gestolen bedrijfswagen op de vlucht. Ze konden geen buit maken.

Vrijdagnamiddag 17 juni, de dag nadien, werd de gestolen bestelwagen teruggevonden in de Hoefbladstraat in Paal. Het voertuig werd getakeld. De politie Beringen/Ham/Tessenderlo voerde onderzoek naar de diefstal en de ramkraak. Vorige woensdag 3 augustus werden een 23-jarige en 24-jarige Beringenaar gearresteerd. Ze bekenden de feiten. Donderdag werd een 21-jarige Beringenaar gearresteerd die hand-en-spandiensten zou geleverd hebben. Ze werden alle drie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besloot hen vrij te laten onder voorwaarden.