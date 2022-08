Ouders Archie gaan opnieuw in beroep na afwijzing voor palliatieve zorgen

De ouders van de twaalfjarige hersendode Archie Battersbee geven de juridische strijd nog niet op. Ze hebben vrijdag beroep aangetekend tegen de beslissing van een High Court in Londen, die hun verzoek afwees om hun zoon naar een palliatieve instelling over te brengen.

“Al onze wensen als familie zijn door de autoriteiten afgewezen”, aldus Archie’s moeder na de uitspraak vrijdagochtend. “We zijn gebroken, maar we gaan door omdat we van Archie houden en we weigeren hem in de steek te laten.”

Nadat de ouders van het kind, Paul Battersbee en Holly Dance, onder meer via het Hooggerechtshof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vruchteloos hadden geprobeerd tegen te houden dat de artsen de behandeling zouden stopzetten, hadden ze donderdag bij het High Court aangeklopt om te verkrijgen dat het kind naar een palliatieve instelling zou worden gebracht om waardig te sterven. De rechtbank oordeelde vrijdag echter dat een overbrenging niet in het belang is van het kind.