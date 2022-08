Sloveen Matevz Govekar is snelste vluchter, Pieter Serry grijpt net naast podium in Ronde van Burgos

Matevz Govekar (Bahrain-Victorius) heeft vrijdag de vierde etappe van de Ronde van Burgos (cat. 2. Pro), met start in Torresandino en aankomst na 169 kilometer in Ciudad Romana de Clunia, op zijn naam gebracht. De 22-jarige Sloveen was de snelste na een sprint met zeven voor de Fransman Valentin Retailleau en de Israëliër Omer Goldstein. Pieter Serry werd vierde.

In het algemeen klassement blijft Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) leider. Hij telt 23 seconden voorsprong op de Colombiaan Santiago Buitrago en 26 op de Portugees Ruben Guerreiro. Govekar won eerder dit seizoen de proloog van de Istrian Spring Trophy en werd tweede na Kristijan Koren in het nationaal kampioenschap van Slovenië.

Al vrij snel vormde zich een omvangrijke kopgroep met veertien renners. Daar maakten naast Serry, Govekar, Retailleau en Goldstein ook Patrick Gamper, Lluis Mas, Lennard Hofstede, Fernando Gaviria, Dario Cataldo, David De La Cruz, Fernando Barcelo, Xabier Mikel Azparren, David Martin en Brandon Smith Rivera deel van uit. Laatstgenoemde was de beste geklasseerde renner op 3:18 van leider Sivakov en werd op een gegeven moment zelfs riant virtueel leider.

De Spaanse ploegen Burgos-BH en Equipo Kern Pharma hadden de vlucht van de dag gemist en namen het voortouw in het peloton. Met nog 40 kilometer te rijden, spatte de kopgroep uiteen en bleven voorin nog enkel Serry, Govekar, Retailleau, Goldstein, Mas en Mikel Azparren over. Gamper slaagde er nog in zijn karretje bij de leiders aan te hangen en op die manier kregen we met nog 30 kilometer te rijden zeven vluchters. In de grote groep namen ook de mannen van Ineos Grenadiers, met leider Sivakov in hun rangen, hun verantwoordelijkheid en deed men meteen wat af van de voorgift van de zeven leiders zodat de leiderstrui om de schouders van de Fransman zou blijven.

In de laatste vier kilometer ging Gamper versnellen maar zijn poging strandde snel. Azparren ging daarop maar ook hij werd vlug tot de orde geroepen. Uiteindelijk draaide het uit op een sprint met zeven en daarin bleek Govekar de sterkste.

Morgen/zaterdag valt het doek over deze 44e editie van de Ronde van Burgos. De renners rijden dan van Lermas naar Lagunas de Neila waar een aankomst bergop wacht. Meteen kennen we daar de opvolger van Mikel Landa.

Uitslag rit 4

1. Matevz Govekar in 3h36’18”

2. Valentin Retailleau +0”

3. Omer Goldstein +0”

4. Pieter Serry +0”

5. Patrick Gamper +0”

6. Xabier Mikkel Azparren +0”

7. Lluis Mas +12”

8. Fernando Barcelo +57”

9. Lennard Hofstede +1’10”

10. David Martin +1’16”