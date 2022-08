Tien mooie wandelroutes door de heide: dit is hét moment om de paarse pracht te ontdekken

We zetten de tien mooiste wandelingen door de heide op een rij. — © Visit Limburg / R. Reynders

Van de Mechelse Heide tot Bosland: in deze tijd van het jaar zie je overal paarse struikjes opduiken. Benieuwd op welke plekjes je de bloeiende heide het best kan spotten? Wij zetten de tien mooiste wandelingen op een rij.

1. De Mechelse Heide

De blauwe wandeling leidt je naar het hoogste natuurlijke punt van het Nationaal Park: een panoramapunt waar je prachtige vergezichten hebt. Je moet wel even flink klimmen. Daarna wandel je verder door de heide en heb je een mooi zicht op de voormalige zand- en grindgroeve.

Start- en eindpunt? Joseph Smeetslaan 280 in Maasmechelen

Afstand? 5,3 km

Signalisatie? Volg de blauwe ruit

Horeca? Op de route staan veel picknickbankjes waar je gezellig je lunchpakketje kan opeten

Parking? Parkeren kan vlak bij de start van de wandeling

Meer info?www.wandeleninlimburg.be

De Mechelse Heide — © RR

2. Pietersheim

Deze iets langere tocht laat je kennismaken met de Zijpbeekvallei, waar bos en water elkaar afwisselen. Ook hier word je getrakteerd op een prachtig uitzicht over de heidelandschappen. Paarse pracht voor de ouders, een kinderboerderij en speeltuin voor de kinderen.

Start- en eindpunt? Instapplaats La Butte aux Bois, Paalsteenweg 90 in Lanaken

Afstand? 11,2 km

Signalisatie? Volg de paarse route

Nodig? De wandeling is grotendeels onverhard, dus stevige wandelschoenen zijn handig

Parking? Gratis parkeren kan op Parking Waterbrucht in de Waterstraat en op Parking kinderboerderij bij de Neerharenweg 12

Meer info?www.wandeleninlimburg.be

© Karel Hemerijckx

3. Het Heiderbos

Deze schaduwrijke wandeling is een ideale mix van bos en heide. Tussen de stukken in naald- en loofbossen kom je op verschillende plekjes toch een open heidelandschap tegen. Naarmate de wandeling vordert, kan je steeds meer genieten van de bloeiende heide.

Start- en eindpunt? Heiderbos, kruising Kantonnale Baan en Zevenhuizenstraat in As

Afstand? 8,6 km

Signalisatie? Volg de blauwe route in wijzerszin

Nodig? Stevige wandelschoenen zijn een aanrader

Parking? Parking Heiderbos, navigeer naar Kantonnale Baan 33 in As

Meer info?www.wandeleninlimburg.be/

© RR

4. De Heuvelse Heide

Ook in Bosland kan je van de paarse pracht genieten. Van de idyllische jachthaven De Meerpaal wandel je door naaldbossen, langs de zandwinning en de helderblauwe waterplas. Het heidelandschap tussendoor maakt deze wandeling compleet.

Start- en eindpunt? De Meerpaal, Boskantstraat 60 in Lommel

Afstand? 7,1 km

Signalisatie? Volg de oranje route

Horeca? Aan de startplaats is horeca aanwezig

Parking? Naast De Meerpaal ligt parkeerterrein Steenbergen, waar je gratis kan parkeren

Meer info?www.wandeleninlimburg.be

De Heuvelse Heide. — © RR

5. Kattenbosserheide

Tijdens deze wandeling doorkruis je dennenbossen, landduinen en de mooie Leyssensmolen. Maar centraal in het gebied vind je ook één van de mooiste stukjes heide van Bosland: ‘Kattenbosserheide’. Wanneer de heide paars kleurt, geniet je hier van een adembenemend uitzicht.

Start- en eindpunt? Zandstraat 40 in Lommel

Afstand? 7,7 km

Signalisatie? Volg de oranje route

Parking? Parkeren kan vlak bij het startpunt

Meer info?www.wandeleninlimburg.be

© RR

6. De Oudsberg

Deze heuvelachtige wandeling leidt je doorheen het prachtige landschap van de Oudsberg. Je wandelt door zandduinen, bossen en geniet van een geweldig zicht over de paarse heide. Een prachtig kleurenpallet.

Start- en eindpunt? Camping Zavelbos, Kruising Weg naar Opoeteren & Bergeindestraat in Opglabbeek

Afstand? 7,3 km

Signalisatie? Volg de blauwe route

Nodig? Stevige wandelschoenen, de wandeling is heuvelachtig en de ondergrond is vaak zand

Horeca? Aan het startpunt ligt een taverne met terras en speeltuin

Parking? Parkeergelegenheid vlak bij het startpunt

Meer info?www.wandeleninlimburg.be

7. De Teut

Wanneer de heide prachtig purper bloeit, is natuurgebied De Teut op z’n allermooist. Je wandelt hier letterlijk tussen de heide, komt unieke vennen tegen en kan op heuvels genieten van een uitzonderlijk uitzicht over de streek.

Start- en eindpunt? Donderslagseweg in Zonhoven

Afstand? 4,3 km

Signalisatie? Volg de groene wandellus

Parking? Parking De Teut, Donderslagweg 32 in Zonhoven

Meer info?www.wandeleninlimburg.be

De Teut. — © BELGAIMAGE

8. Ten Haagdoornheide

Deze afwisselende wandeling leidt je langs water, bossen, een ecologische speeltuin en de weidse purperen Ten Haagdoornheide. Samen met wandelgebied De Teut is dit één van de beste plekjes in Limburg om de heide in volle bloei te bewonderen.

Start- en eindpunt? Domein Kelchterhoef, Kelchterhoefstraat 7 in Houthalen-Helchteren

Afstand? 9,1 km

Signalisatie? Volg de gele zeshoek

Nodig? Het pad is grotendeels onverhard, stevige wandelschoenen zijn aangeraden.

Parking? Parkeren kan aan de Abdijhoeve in de Kelchterhoefstraat

Horeca? De Abdijhoeve heeft een brasserie met terras

Meer info?www.wandeleninlimburg.be

Ten Haagdoornheide. — © © Visit Limburg / R. Reynders

9. De Groote Heide

Natuurgebied De Achelse Kluis is het startpunt voor een prachtige wandeling door de Groote Heide. Wandel door het uitgestrekt heidegebied en geniet van de stilte en het uitzicht. Vlak bij knooppunt 69 staat een uitkijktoren. Daarop kan je de paarse heide nóg beter zien.

Start- en eindpunt? Abdij Achelse Kluis, De kluis 1 in Hamont-Achel

Afstand? 7,4 km

Signalisatie? Volg de knooppunten 68-70-57-05-56-40-69-68

Horeca? Proef trappistenbier bij de Abdij van Achel

Parking? Bij de abdij kan je parkeren, gesloten op maandag

Meer info?www.degrooteheide.eu

10. IJzeren Man en Laurabossen

De bloeiende heide vind je ook net over de Nederlandse grens, in het Stadswandelbos de IJzeren Man. In dit veelzijdige gebied wandel je door bossen en stuifduinen, langs beekjes en natuurlijke vennen en vooral door een prachtig gekleurd heidelandschap.

Start- en eindpunt? Natuur- en Milieucentrum De Ijzeren Man, Geurtsvenweg 4 in Weert

Afstand? 6,1 km

Signalisatie? Volg de oranje route

Nodig? Stevige schoenen of laarzen

Parking? Parkeren kan vlak bij de startplaats

Horeca? Gevarieerd aanbod aan horeca en recreatieve voorzieningen

Meer info?www.wandeleninlimburg.be