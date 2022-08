Albanees betrapt in Hasselt met voor 240.000 euro aan cannabis in zijn koffer

Een patrouille van de douane heeft woensdagavond een 23-jarige Albanese bestuurder tegengehouden op de E313 richting Luik ter hoogte van de afrit Hasselt-Zuid. De man had liefst 32 kilo cannabis in zijn koffer liggen, goed voor een straatwaarde van 240.000 euro. De Albanees is gearresteerd.

Rond 19 uur werd de Renault Kangoo tegengehouden. Een mobiele ANPR-camera had immers gedetecteerd dat er nog een openstaande penale boete gekoppeld was aan de nummerplaat. Tijdens de controle roken de douaniers meteen een penetrante geur. Die bleek al snel uit de koffer van de wagen te komen, die volgeladen was met zakken cannabis.

De wegpolitie Limburg kwam ter plaatse voor de vaststellingen. Het bleek om een lading van niet minder dan 32 kilogram cannabis te gaan, goed voor een straatwaarde van minstens 240.000 euro. De 23-jarige Albanees werd gearresteerd. Hij bleek illegaal in ons land te verblijven en legde bovendien een positieve speekseltest af. De wegpolitie trok zijn rijbewijs meteen in voor 15 dagen. Het parket Limburg vorderde een onderzoeksrechter, die besloot de man aan te houden. Hij werd opgesloten in de gevangenis.

De politie LRH voert verder onderzoek.