Bernd Hollerbach voor trip naar Kortrijk: “Bauer heeft zich geëxcuseerd bij de ploeg”

Het zijn woelige tijden voor voetbaltrainers. Nog tot 6 september -als de transferdeadline verstrijkt- leven ze in onzekerheid over het al dan niet vertrekken van hun sterkhouders. “Het is elk jaar hetzelfde liedje in deze periode”, zuchtte ook STVV-coach Bernd Hollerbach.

Hollerbach kan meespreken over transferbeslommeringen. Sleutelfiguur Christian Brüls laat geen gelegenheid onbenut om zijn ongenoegen te uiten over het uitblijven van een nieuw contract. En vorige week kreeg ook Robert Bauer plots te maken met transferkoorts. De Duitser stuurde zelfs zijn kat naar de training om zo een overgang naar het Midden-Oosten te forceren, maar kwam uiteindelijk op zijn passen terug na een gesprek met Hollerbach.

© Isosport

Excuses

“Robert heeft zich geëxcuseerd bij mij en zijn teammaats”, sprak Hollerbach op zijn persconferentie. “Kijk, ik begrijp dat een speler bepaalde wensen heeft. Maar om die wensen te laten uitkomen, moeten alle betrokken partijen zich erin kunnen vinden. En tot die tijd heeft hij er alle baat bij om het beste van zichzelf te geven. Robert is belangrijk voor deze club, en het is belangrijk dat hij vrij is van zorgen. Maar voor mij blijft het team het allerbelangrijkste.”

De trainer van STVV telt de dagen af tot het einde van de transferperiode, het moment waarop hij zekerheid heeft over de samenstelling van zijn spelersgroep. “Ik weet hoe voetbal werkt, ik ken deze business. Het is elk jaar hetzelfde liedje in deze periode. Niet alleen bij ons trouwens, maar bij elke club. Nu, het heeft geen zin om me op te winden over iets wat ik niet kan veranderen. Ik hou me alleen bezig met hetgeen ik kan beïnvloeden.”

Basisplaats voor Bruno?

En dat is de voorbereiding op de wedstrijd tegen Kortrijk. Een voorbereiding die vlekkeloos verliep gezien de lege lappenmand van de Kanaries. Hollerbach is echter op zijn hoede voor de tegenstander van zaterdag: “In Kortrijk is het altijd moeilijk voetballen, op een klein terrein en tegen een stugge tegenstrever. Ik verwacht een moeilijkere wedstrijd dan onze twee voorgaande duels. Enkel als we 100 procent gefocust zijn, kunnen we er iets rapen. We moeten klaar zijn voor een felle strijd.”

Hollerbach recupereert Gianni Bruno, die wegens een clausule in zijn contract niet mocht aantreden tegen zijn moederclub AA Gent. De kans is groot dat hij zaterdag voor het eerst aan de aftrap verschijnt, zo liet Hollerbach uitschijnen: “Shinji (Kagawa, nvdr.) heeft ons als valse nummer negen goed uit de nood geholpen, maar iedereen weet dat ik het liefst met twee zuivere spitsen speel.”