PSV heeft een nieuwe Belgische groeibriljant. Zijn naam: Johan Bakayoko (19). Vorig seizoen Belofte van het Jaar in de Nederlandse tweede klasse en nu hopend op zijn grote doorbraak in het eerste elftal onder Ruud van Nistelrooy. Vier dingen die u moet weten over Bakayoko. “Bij Club Brugge moest ik vertrekken, in Anderlecht maakte ik die keuze zelf.”