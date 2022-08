Union-coach Karel Geraerts is op zijn hoede na Champions League-euforie: “We mogen het Belgisch kampioenschap niet vergeten”

De Europese stunt van Union tegen Rangers zindert nog na, maar Union-coach Karel Geraerts (40) houdt de voetjes op de grond. Zaterdag wacht er opnieuw een nieuwe uitdaging op de vicekampioen: een verplaatsing naar KV Mechelen, waar het vorig seizoen zowel in de competitie als in de beker onderuit ging. De Unionisten kunnen dus beter nog niet met hun hoofd in Schotland zitten.

Naar nieuwkomer Victor Boniface, de recordaankoop van Union, moet u zaterdagavond alvast niet zoeken. De documenten van de Nigeriaanse aanvaller zijn nog niet in orde, en dus zal hij in Mechelen nog niet aan de bak komen. Ook die andere nieuwkomer Gustaf Nilsson zal er niet bij zijn: hij is nog niet fit, net als Dennis Eckert Ayensa en Koki Machida. Ismaël Kandouss maakt dan weer wel opnieuw zijn opwachting in de selectie.

Geen volledig fitte kern dus voor Geraerts, al kan hij iedereen goed gebruiken: de wedstrijden volgen elkaar in sneltempo op. “Ik heb meteen na de wedstrijd dinsdag gevraagd aan mijn spelers om goed te recupereren want het was een zware wedstrijd. Ik heb ook benadrukt dat de focus meteen op Mechelen moet liggen. Ze kennen mijn filosofie: ik wil elke wedstrijd winnen, en dat zal tegen Mechelen niet anders zijn. Ik denk niet dat de euforie nog zal overheersen. We hebben al veel gepraat, en de spelers weten dat ze zaterdag op de afspraak moeten zijn. We mogen ons niet enkel op Europa focussen en de Belgische competitie vergeten.”

© BELGA

Toch moet de wedstrijd tegen Rangers niet helemaal vergeten worden met het oog op Mechelen. “Natuurlijk hebben de spelers vertrouwen getankt, en dat vertrouwen moeten ze ook meenemen. Maar niet meer dan dat. Dinsdag was een gekke avond, we hebben iets enorm gepresteerd voor de club en het Belgisch voetbal. Maar ik heb mijn spelers meteen met de voetjes op de grond gezet.”

Met een overwinning tegen Mechelen kan Union opnieuw spreken van een meer dan geslaagde competitiestart: 7 op 9 zou zelfs beteken dat Union beter uit de startblokken schiet dan vorig seizoen. “We zijn nog niet lang bezig, maar ik ben wel tevreden met wat ik al gezien heb. Vooral met de mentaliteit en het harde werk van mijn jongens. Met 4 op 6 en die overwinning tegen Rangers kunnen we tevreden zijn, maar het is nog maar het begin. Tegen Mechelen moeten we er opnieuw staan. Of ik ga roteren aangezien spelers al vermoeid kunnen zijn? Het is nog maar 5 augustus, het zou nog wat vroeg zijn om nu al vermoeid te zijn”, eindigt de Limburger, die nog steeds ongeslagen is als coach van Union.