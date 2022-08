Thierry Neuville zakt naar zevende plaats in rally van Finland

Thierry Neuville (Hyundai) is vrijdag na de eerste ritten van de dag in de rally van Finland, de achtste manche van het WK, naar de zevende plaats gezakt. Zijn Estse teamgenoot Ott Tänak staat aan kop.

Neuville, die na de eerste klassementsrit op donderdag aan de leiding ging, kende een moeilijke start van de dag. Hij zette de tiende tijd neer in de tweede rit, vervolgens de negende tijd in de derde en de zevende tijd in de vierde. Zo viel hij terug tot de zevende plaats algemeen. Na de afgelasting van de vijfde rit om veiligheidsredenen sloot de rallypiloot uit Sankt Vith het eerste deel van de dag goed af met de tweede tijd in de zesde rit.

In het algemeen klassement staat Neuville nu op de zevende plaats, met 25,7 seconden achterstand op Ott Tänak, die aan de leiding gaat met een voorsprong van 6,2 seconden op de Fin Esapekka Lappi (Toyota) en 11,1 seconden op de Brit Elfyn Evans (Toyota).

In totaal werken de rallyrijders tot en met zondag 22 klassemenstritten af in Finland. Vrijdag komen ze in totaal in negen proeven in actie.