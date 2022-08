Politie vindt boksbeugel en drugs in flat van 36-jarige Genkse vrouw

Een 36-jarige vrouw uit Genk zit in de gevangenis op verdenking van handel in drugs. In haar flat werden cannabis, speed, xtc en ook een boksbeugel.

Politie Carma arresteerde de vrouw woensdag in de Reinpadstraat in Genk. Toen de politie bijstand gaf aan een deurwaarder vonden ze drugs tijdens de veiligheidsrondgang in haar appartement. Er lag een zaak cannabis. Daarna werd nog een huiszoeking verricht in de flat. Tijdens die zoeking zijn nog meer drugs gevonden: speed, xtc en materialen voor de verkoop van drugs. In de flat lag ook een boksbeugel. Toen de politie in haar flat was, kwam de vrouw toe en ze werd in de boeien geslagen. Na verhoor volgde een voorleiding bij de onderzoeksrechter. Die besliste haar aan te houden.