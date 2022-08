Het imposante kasteel van Duras: Limburgse parel in Sint-Truiden ... maar ook prachtig Frans château

Het kasteel van Duras: er staat eentje in Sint-Truiden en er pronkt eentje op een heuvel in het zuidwesten van Frankrijk. Maar verschilt het Limburgse dorpje echt zo veel van haar naamgenoot in het wijngebied? Dat willen we zelf zien (en proeven).

“Vandaag gaan we naar het kasteel van Duras”, wek ik mijn vrienden aan de met stokbrood en croissants gedekte tafel. “Helemaal terug naar Limburg?”, verslikt iemand zich in zijn koffie. “Ligt dat niet in Sint-Truiden? Alsof er niet genoeg Franse châteaus in de buurt zijn!” Ik schud mijn hoofd en grinnik: “Wedden dat we er binnen een half uurtje kunnen zijn?”

We zijn op vakantie met de bende van mijn vriend - they go way back - en we logeren in een klein dorpje in de Dordognestreek, op een uurtje van Bordeaux. In dezelfde regio ligt le château de Duras in het gelijknamige dorpje. Het kasteel werd in 1137 op een rots gebouwd en was eigendom van de hertogen van Duras. In de veertiende eeuw kwam het plaatsje in handen van Galliard Goth, de broer van de Franse paus Clemens V. Hij maakte van het kasteel een goed gewapende vestiging, waardoor het later een belangrijke rol speelde tijdens de Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk en Engeland. Na de Franse Revolutie werd het château geplunderd en raakte het in verval. Wanneer de dorpsbewoners van Duras het kasteel in het tweede deel van de twintigste eeuw zelf konden kopen, herstelden ze de Franse parel in al zijn glorie.

Onze vriendengroep op de binnenkoer van het Château van Duras — © RR

© RR

Het kleine historische centrum van Duras ligt net als het kasteel op een helling. Het château grenst aan enkele pittoreske straatjes met winkeltjes en horeca. Voor we ons aan een glas wijn Côtes de Duras wagen, gaan we op kasteelbezoek. Volwassenen betalen 14 euro voor een inkomkaartje, maar omdat we met zoveel zijn krijgen we 4 euro korting. We ontdekken de Zaal van de Drie Maarschalken, lopen de eetplaats binnen, de bakkerij, de keuken, de kerkers, de waterput en de zolderzaal. We wanen ons in een sprookjeskasteel en genieten van het uitzicht in de verschillende torens. Extra pluspunt met zo veel kinderen: in de namiddag zijn er de hele zomer lang ook ruiterspelen en spektakels met roofvogels in de kasteeltuinen.

© RR

Côtes de Duras

Kasteelheer en jonkvrouw af. We slenteren door de stadspoort uit de 12de eeuw naar de kleine straatjes van het dorp. Duras staat blijkbaar bekend om haar traditionele (avond)markten, want er hangen overal affiches. De wijngaarden van de Côtes de Duras strekken zich uit over 1.500 hectare en de wijnhuizen in de buurt zijn dan ook talrijk. We kopen souvenirs en installeren ons - vijftien volwassenen en een stuk of tien baby’s en peuters - aan twee vrije tafels op een stoepterras. Terwijl de andere klanten zichtbaar met hun ogen rollen, heffen wij ongegeneerd het glas: “Schol op Duras in Frankrijk.” De wijn smaakt hier zeker zo goed als in Haspengouw.

Winkeltje in Duras. — © RR

Centrum van Duras. — © RR

Vijf adressen

Chai en Rasade

Een charmante wijn- en tapasbar in het hartje van Duras. In de zaak vind je een collectie van honderden wijnen. Extra troef: de vers gemaakte ijsjes.

Place du 11 Novembre 8 in Duras, Frankrijk

Proef zeker de versgemaakte ijsjes. — © RR

Le Comptoir de Marguerite

Een Frans souvenirwinkeltje kan niet completer zijn: van kruiden, olijfolie, streekwijnen, biscuits, tapenades tot decoratiespulletjes. Ideaal om rond te neuzen na je kasteelbezoek.

Rue Paul Persil 13 in Duras, Frankrijk

Le Comptoir de Marguerite. — © RR

Bergerac

Op drie kwartier rijden van Duras ligt Bergerac, een sfeervolle stad aan de oevers van de Dordogne. In dit kloppend hart van Périgord Pourpre, de paars-rode wijnstreek, vind je tientallen zorgvuldig gerestaureerde middeleeuwse gebouwen en straten vol winkels en restaurantjes. Een daguitstap waard!

Een ijzaak in het stadje Bergerac. — © RR

The Naked Vigneron

De streek rond Duras telt honderden wijndomeinen, waarvan The Naked Vigneron zeker een bezoek waard is. Amanda en David ruilden het Verenigd Koninkrijk in voor het leven als wijngod in Frankrijk. Een wijnproeverij kost 10 euro, voor 30 euro per persoon voorziet het koppel ook een uitgebreide picknick aan het water.

Le Bernard in Margueron, Frankrijk. Info: www.thenakedvigneron.com

The Naked Vigneron. — © RR

Rivier de Dordogne

Dat de Dordogne een van de mooiste streken van Frankrijk is, komt door de gelijknamige rivier die door het landschap stroomt. Langs het water vind je talloze strandjes en watersportgelegenheden. Voor verkoeling moet je hier zijn!

De Dordogne. — © RR

Château van Duras, Place du Château in Duras, Frankrijk

Kasteel van Duras, Park 1 in Sint-Truiden, België

De Limburg connectie

Ook in het Truiense dorp Duras ligt een statig kasteel uit de 18de eeuw. Het kasteeldomein van Duras wordt op dit moment bewoond door graaf Ghislain de Liederkerke en zijn gezin. Wie zelf van het kasteelleven wil proeven, kan een van de gastenkamers huren. De vertrekken worden ook gebruikt voor evenementen.

Hoewel er tussen het Limburgse en het Franse Duras - en hun kastelen - geen historische link is, zijn er sinds 1998 regelmatig uitwisselingen tussen de dorpen. Tot voor de coronacrisis werden er om de twee jaar wijnfeesten georganiseerd, afwisselend in het Franse Duras en in Sint-Truiden. Wijnboeren lieten elkaar dan kennismaken met de beste wijnen van de streek in een van beide kasteeldomeinen. Of de draad in het kader van de jumelage volgende zomer weer wordt opgepikt, staat voorlopig nog niet vast.

Het Kasteel van Duras in Sint-Truiden. — © RR