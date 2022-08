Diego Simeone posteert Axel Witsel al drie wedstrijden op rij centraal achterin, Rode Duivel maakt indruk in Spanje

Eind juni was Witsel einde contract bij Dortmund en kon hij op zoek naar een nieuwe club. Fin de carrière? Nee, hoor. De interesse was groot in de Rode Duivel. Onder meer Juventus en vooral Marseille wilden hem inlijven, maar naar verluidt verleidde Atlético-coach Diego Simeone onze landgenoot met een telefoontje. Witsel tekende een contract voor één seizoen met optie op een bijkomend jaar in de Spaanse hoofdstad.

Hoe dan ook is de concurrentie op het middenveld bij Atléti moordend: Geoffrey Kondogbia, Marcos Llorente, Rodrigo de Paul, Koke, Saul Niguez, Daniel Wass … keuze genoeg voor Simeone. Daarom heeft hij een andere positie in gedachten voor Witsel: centraal in de verdediging, waar hij bij Dortmund ook al af en toe werd neergezet.

© ISOPIX

In de oefenmatchen tegen Numancia en Manchester United mocht Witsel invallen in het hart van de defensie, donderdagavond tegen Cadiz (1-4 winst) startte de Rode Duivel centraal achterin. “Niemand moet verbaasd zijn als Witsel daar ook in belangrijke wedstrijden gezet wordt”, schrijft de Spaanse sportkrant Marca. “Simeone houdt van zijn zuiverheid in de passing en zijn vermogen om het spel te dirigeren.”

100% geslaagde passes

En dan brengt Marca enkele statistieken: “Tegen Cadiz voltooide de Belg 49 passes uit 49 pogingen. Deze cijfers zijn sinds het seizoen 2005-2006 door slechts twee Atlético-spelers gehaald. Niet alleen tegen Cadiz blonk hij uit in de passing, ook tegen Numancia (97%) en Manchester United (94%) liet hij zien dat Atlético met Witsel een levensverzekering heeft als de bal aan zijn voet ligt.”

Mooie woorden dus in Marca, maar ook centraal in de verdediging zal Witsel lang niet elke week aan de bak kunnen komen. Ook daar is er veel concurrentie met Gimenez, Hermoso, Savic en Felipe. Maar gezien het aantal wedstrijden dat er voor een topclub als Atlético op het programma staan, zal Witsel wel zijn speelminuten maken. En die heeft hij nodig met oog op het WK.