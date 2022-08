OVERZICHT. Zin in loeivers hoeve-ijs? Op deze Limburgse boerderijen bestel je hoorntjes tussen de koeien

Zijn we een Limburgse boerderij met hoeve-ijs vergeten? Laat het ons weten via goesting@hetbelangvanlimburg.be

1. Tievishoeve

Groenstraat 11 in Oudsbergen (Opglabbeek)

Terras: ja

Speeltuin: nee

Brasserie- of snackkaart: ja

Vegan/Lactosevrij: lactosevrij

Toilet: ja

Coupes: ja

Fiets-/wandelroute: de zaak ligt vlakbij knooppunt 39 en 70

Topper op de kaart: Tievus krokantjes met caramel en nougat

Vlak bij de dorpskern van Opglabbeek kan je ijsjes eten en genieten van de bistrokeuken in een romantische langgevelhoeve uit 1794. Het hoeve-ijs wordt er gemaakt van verse koemelk van de boerderij. Vergeet tijdens je bezoek niet rond te kijken in de hoevewinkel.

www.tievis.be

Tievishoeve in Oudsbergen (Opglabbeek). — © RR

2. Snoetjes & Toetjes

Mierhoopweg 32 in Nieuwerkerken

Terras: ja

Speeltuin: nee

Brasserie- of snackkaart: ja (een kleine wisselende kaart)

Vegan/lactosevrij: vegan en lactosevrij

Toilet: ja

Coupes: nee

Fiets-/wandelroutes: gelegen op knooppunt 175, dichtbij knooppunt 172

Topper op de ijskaart: ijs met huisgemaakt koekjesdeeg

Snoetjes & Toetjes is een kinderboerderij met een ‘cafeetje’, dat de uitbaters zelf vergelijken met de ‘zondagse plaats van bij de bomma op de boerderij’. Ze maken de ijsjes van verse melk die bij het krieken van de dag rechtstreeks van de melkboer komt. Weetje: er is ook hondenijs voor de viervoeters.

www.snoetjesentoetjes.be

Snoetjes en Toetjes in Nieuwerkerken. — © Luc Daelemans

3. ‘t Vroenhof

Vroenweg 17 in Heusden-Zolder

Terras: ja

Speeltuin: ja

Brasserie- of snackkaart: nee

Vegan/Lactosevrij: nee

Toilet: ja

Coupes: ja

Fiets-/wandelroutes: de hoeve ligt vlakbij het Albertkanaal

Topper: yoghurtijs met verse bosvruchten

In ‘t Vroenhof kan je terecht voor loeivers hoeve-ijs. Kinderen kunnen voor, tijdens of na het smullen ravotten op de speeltuigen, de speelgoedtractors, de zandberg en kijken naar de dieren.

www.vroenhof.business.site

’t Vroenhof in Heusden-Zolder. — © Luc Daelemans

4. Sonnisheide

Ossevenstraat 6 in Helchteren

Terras: ja

Speeltuin: nee

Brasserie- of snackkaart: nee

Vegan/Lactosevrij: vegan en lactosevrij

Toilet: ja

Coupes: ja

Fiets-/wandelroutes: dichtbij fietsknooppunt 317

Topper op de kaart: vanille-ijs

De eigenaars van de Sonnishoeve besteden veel aandacht aan de gezondheid van hun dieren zodat de melkkwaliteit altijd top is. Fietsers en andere passanten genieten hier al sinds 2001 van heerlijk zelfgemaakt hoeve-ijs.

www.sonnisheide.be

Sonnisheide in Houthalen-Helchteren. — © RR

5. Hoevemeisje

Neerhovenstraat 45 in Gruitrode

Terras: nee

Speeltuin: nee

Brasserie of snackkaart: nee

Vegan/Lactosevrij: glutenvrij, lactose op bestelling

Toilet: nee

Coupes: nee

Fiets-/wandelroutes: de Geuzenbaanroute: deze fietsroute loopt door de bossen van Gruitrode over rustige landwegen met tal va actieve landbouwbedrijven met ‘wist-je-dat-bordjes’

Topper op de ijskaart: lavendelijs

Het Hoevemeisje staat voor lekker ambachtelijk roomijs en huisbereide desserten. Al de producten zijn bereid zonder kleurstoffen en bewaarmiddelen.

www.hoevemeisje.wordpress.com

6. Crème Marie

Veldhovenstraat 11 in Bocholt

Terras: ja

Speeltuin: ja

Brasserie- of snackkaart: nee

Vegan/Lactosevrij: vegan lactosevrij

Toilet: ja

Coupes: nee

Fiets-/wandelroutes: /

Topper op de ijskaart: vanille-ijs

Bij Crème Marie kan je naast ambachtelijk hoeve-ijs en frisco’s ook overheerlijke ijstaarten bestellen.

www.facebook.com/crememarie

Crème Marie in Bocholt. — © RR

7. Alfonsinehoeve

Rauwstraat 2 in Heers

Terras: ja

Speeltuin: Nee

Brasserie- of snackkaart: nee

Vegan/ Lactosevrij: vegan en lactosevrij

Toilet: ja

Coupes: ja

Fiets-/ wandelroutes: De unieke “Kruiwandelenroute” van de Alfonsinehoeve. Maak een uitgestippelde wandeling met (of in) een gepimpte kruiwagen. Tussen fietsknooppunt 536 en 285.

Topper op de ijskaart: het witte chocolade- en speculoosijs

Deze charmante hoeve in Haspengouw werd genoemd naar grootmoeder Alfonsine. Je kan hier in alle rust in een van de appartementsblokken logeren of een blitzbezoek brengen om van een overheerlijk hoeve-ijsje te likken.

www.alfonsinehoeve.be

Alfonsinehoeve in Heers. — © Luc Daelemans

8. De Kleine Hof

Panhofstraat 22 in Overpelt

Terras: ja

Speeltuin: nee

Brasserie- of snackkaart: ja

Vegan/Lactosevrij: vegan en lactosevrij

Toilet: ja

Coupes: ja

Fiets-/wandelroutes: vlak bij de knooppunten 256 en 247 in Pelt

Topper op de ijskaart: zelfbereide coupe karamel

De Kleine Hof is de ideale plek om een fietspauze in te lassen. Ijs eten doe je hier met uitzicht op de uitgestrekte velden. Op voorhand te bestellen: frisco’s, ijspralines en ijstaarten.

www.dekleinehof.be

9. Engelenveld

Lakerweg 6 in Kinrooi

Terras: ja

Speeltuin: ja

Brasserie- of snackkaart: nee

Vegan/Lactosevrij: vegan en lactosevrij

Toilet: ja

Coupes: ja

Fiets-/wandelroutes: in de buurt van knooppunt 20 in Kinrooi

Topper op de ijskaart: ijs met rum en rozijnen

www.engelenveld.be

Engelenveld is een authentiek melkveebedrijf in Kessenich waar met hart en ziel wordt gewerkt op het ritme van de seizoenen. Je eet hier ijsjes die op een duurzame en ecologische manier worden bereid.

10. Hoeve Picard

Sint-Martinusstraat 48 in Vechmaal (Heers)

Terras: ja

Speeltuin: ja

Brasserie- of snackkaart : nee

Vegan/lactosevrij: vegan en lactosevrij

Toilet : ja

Coupes : ja

Fiets-/wandelroutes: fietsroutes met knooppunten 133 en 157 en bewegwijzerde wandelingen van 6, 9 of 12 km

Topper op de ijskaart: kersenroomijs

Als hoeve Picard gesloten is en je even geen hoorntjes en ijswafeltjes met ambachtelijk roomijs kunt bestellen, panikeer dan niet. Er staat namelijk een grote roomijsautomaat die 24 op 24 en 7 op 7 voorzien is van vers smeuïg roomijs.

www.hoevepicard.be

11. Keysel Creymke

Hoog Keizel 32 in Diepenbeek

Terras: ja

Speeltuin: neen

Brasserie- of snackkaart: neen, uitsluitend take-away en winkelverkoop

Vegan/Lactosevrij: vegan en lactosevrij

Toilet: ja

Coupes: ja

Fiets-/wandelroutes: Het Limburgs Fietsroutenetwerk ligt voor de deur, de zaak ligt tussen knooppunt 142 en 235

Topper op de ijskaart: Keysel Krokant

Sinds 2007 kan je in Keysel Creymke in Diepenbeek smullen van artisanale en (h)eerlijke zuivelproducten. Het woord ‘Keizel’ heeft een topografische oorsprong: het duidt op het gebied tussen vier boerderijen of landerijen. In Diepenbeek vind je Keizel, Laag Keizel en Hoog Keizel.

Keysel Creymke in Diepenbeek. — © RR

12. ‘t Winnerhof

Winnerstraat 88 in Hechtel-Eksel

Terras: ja

Speeltuin: ja

Brasserie- of snackkaart: ja

Vegan/Lactosevrij: vegan en lactosevrij

Toilet: ja

Coupes: ja

Fiets-/wandelroutes: de zaak ligt dicht bij knooppunt 256 - en dus dicht bij ‘Fietsen door de bomen’ en de ‘Molder- en Coöp bierroute’

Topper op de ijskaart: alle smaken!

De ijsjes van deze boerderij op de Winner worden gemaakt van verse hoevemelk van de eigen boerderijkoeien. Je kan hier ook genieten van verse chocomelk, koffie, Limburgse vlaai en huisbereide warme wafels. Tijdens de wintermaanden wordt het assortiment uitgebreid met boerenkost.

www.facebook.com/Winnerhof

’t Winnerhof in Hechtel-Eksel. — © RR

13. Wintershoeve

Rijsselstraat 19 in Paal (Beringen)

Terras: ja

Speeltuin: ja

Brasserie- of snackkaart: ja

Vegan/Lactosevrij: vegan en lactosevrij

Toilet: ja

Coupes: ja

Fiets-/wandelroutes: De Drieprovincieroute ligt haast voor de deur. Deze bewegwijzerde fietstocht met zeshoekige bordjes leid je langs zes gemeenten, verspreid over drie provincies: Meerhout, Ham, Paal, Schaffen, Tessenderlo en Laakdal (Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant).

Topper op de ijskaart: ​coupe aardbei met vanille-ijs en slagroom

Naast overheerlijke ijsjes kan je in de Wintershoeve ook kaas(schotels), melk, pannenkoeken, geschenkmanden en kerststronken bestellen.

14. ‘t Kasteeltje

Vennestraat 15 in Beverlo (Beringen)

Terras: ja

Speeltuin: ja

Braserie- of snackkaart: zoete kaart

Vegan of lactosevrij: lactosevrij

Toilet: ja

Coupes: ja

Fiets-/wandelroutes: dicht bij knooppunt 276 en 342.

Topper op de ijskaart: alle smaken zijn even lekker

De melkgeitjes van ‘t Kasteeltje, een prachtig gerestaureerd herenhuis in Beverlo, liggen aan de basis van het ambachtelijk gemaakte hoeve-ijs. Het ijs is cholesterolarm en licht verteerbaar, zonder toevoegingen en kleurstoffen.

http://www.tkasteeltje.be/

’t Kasteeltje in Beringen. — © RR

15. ‘t Roren-ijsje

Rorenweg 18 in Bree

Terras: ja

Speeltuin: ja

Brasserie- of snackkaart: nee

Vegan/Lactosevrij: lactosevrij

Toilet: ja

Coupes: ja

Fiets-/wandelroutes: in de buurt van fietsknooppunt 36

Topper op de kaart: coupe huis en coupe Limburger

In het melkveebedrijf van Jos en Annick worden de taken eerlijk verdeeld. Terwijl Jos de verzorging van een honderdtal melkkoeien voor zijn rekening neemt, verwerkt Annick de melk tot wel 26 soorten ijs, ijstaarten en ander gebak. Keuze te over!