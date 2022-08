Meer dan vijfhonderd mensen nemen afscheid van Ali (24), die om het leven kwam na val van schachtbok

Vrijdagmiddag is Ali Kemaldar (24) na het vrijdaggebed in de moskee van Eisden begraven op het kerkhof van Eisden Tuinwijk. Ali viel dinsdagnacht van de 45-meter hoge mijnschacht in Eisden naar het middenplatform en overleefde zijn val niet.

De familie van Ali besliste om de jongeman op het moslimgedeelte van het Eisdense kerkhof Sint-Barbara te begraven. De lijkkist stond voor het traditionele vrijdaggebed opgesteld aan de Tevhid moskee. Daar kon de vader gecondoleerd worden. Na het gebed namen meer dan vijfhonderd mensen in alle stilte en sereniteit afscheid van Ali na de zegening door de imam.

Het verdriet bij de familie is groot. Zijn neef reageerde eerder in naam van de familie. “Ali was een heel goedlachse jongen”, vertelt hij. “Actief en levendig, dat wel. Maar is niet elke jonge twintiger zo? Ik heb Ali zo’n anderhalve week geleden voor het laatst gezien. Ik kwam hem tegen aan een tankstation. Toen heeft hij me nog een cappuccino getrakteerd. Zo was hij.”

(JTh)