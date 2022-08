Hein Vanhaezebrouck prijst houding van Tarik Tissoudali: “Hij was deze week al zijn revalidatie aan het plannen”

Zondag komt Westerlo op bezoek in de Ghelamco Arena. Een tegenstander die Hein Vanhaezebrouck alvast niet onderschat: “Zij moeten zich volgens mij echt niet zorgen maken over de drie zakkers, volgens mij eindigen ze zelfs in de linkerkolom en zijn ze kandidaat voor Play-off 2.” Maar de Gentse coach moet vooral zijn team klaarstomen om een eerste zege te boeken en tegelijk een oplossing zoeken voor de afwezigheid van een spelbepalende figuur zoals Tissoudali.

“Het is in de eerste plaats een harde klap voor de speler”, kwam Hein Vanhaezebrouck nog even terug op het zware verdict dat Tarik Tissoudali eerder deze week te horen kreeg. De Gentse publiekslieveling ging deze ochtend al onder het mis maar bleek al meteen de knop omgedraaid te hebben: “Hij heeft dit nieuws wel positief opgenomen, ondanks alle tegenslagen die er bij komen kijken.”

Meer zelfs. De Marokkaanse international die ook het WK aan zijn neus voorbij ziet gaan, is alweer volop aan het plannen: “De operatie ging deze ochtend door. Het was even wachten maar in zijn hoofd was hij al bezig met zijn revalidatie. Dit maakt ook deel uit van het voetbal. Een loopbaan loopt van je 16 tot als je pakweg 35 jaar oud bent. Dat is lang. Dan moet je om leren gaan met kleine en grote problemen. Het is belangrijk dat je dan met een positieve input die uitdagingen aangaat.”

Mentaal zat het bij Tissoudali in elk geval goed, kon de Gentse coach persoonlijk ook vaststellen: “Hij zei me zelfs dat de WK-periode in november en december ideaal is voor hem. Dat is alvast meer dan een maand dat hij geen competitieduels mist tijdens zijn revalidatie. Positiever kan je niet zijn, als je weet dat hij het WK mist. Dat toont wie Tarik is. Chapeau. Er wordt veel over hem verteld, er deden veel verhalen de ronde. Maar hij beseft echt van waar hij komt, waar hij staat en waar hij naar toe wil.”

© Isosport

Toch zorgt de blessure van Tissoudali voor extra kopzorgen bij Vanhaezebrouck: “Wij moeten ons als club, coach en team altijd aanpassen aan de omstandigheden. Was het alleen Tarik geweest dat zou nog meevallen. Maar het zijn er wel meer dan Tarik alleen. Dat maakt het moeilijker om op te vangen.”

Daardoor moet AA Gent dringend op zoek naar de nodige versterking: “Tarik is niet zo maar iemand waarvoor je enkele jongens kunt brengen. Het is een zeldzaam type voor AA Gent, doorheen de geschiedenis had de club wel af en toe zo iemand: bijvoorbeeld Simon en Kubo. Nu hadden we Tissoudali als speler die op de tweede plaats eindigt bijvoorbeeld in de verkiezing van de Profvoetballer van het jaar.”

“Casper Nielsen? Het sleepte te lang aan”

“Tarik is absoluut iemand met kwaliteiten en het wordt een flinke opdracht om hem te vervangen. Zeker niet als je gebonden bent aan financiële beperkingen, dan is dat dubbel zo moeilijk. Iedereen zoekt zulke spelers. We zoeken nog iets offensief want we zitten daar iets te scherp. We rekenen ook wel op onze jonge gasten: Fofana en Salah doen het op training heel goed. Zolang we niet iemand extra vonden, zullen zij zeker meer minuten maken.”

Daardoor blijven de Buffalo’s op zoek naar versterking en daarbij blijft een extra middenvelder ook op het wenslijstje van Vanhaezebrouck staan. Zeker ook omdat de Gentse poging om Casper Nielsen los te weken bij Union uiteindelijk toch niet lukte. “Daar zeg ik niets over. Het is geweten dat we een poging deden en dat had kunnen lukken, als we heel snel hadden gedaan wat we moesten doen maar het sleepte iets te lang aan.”

© BELGA

Dat zorgt ervoor dat Vanhaezebrouck in tegenstelling tot andere jaren allesbehalve spelers te veel heeft voor het samenstellen van de zogenaamde ‘Europese lijst’: “Toen ik vorig jaar de Europese lijst indiende, moest ik drie jongens in de tribune zetten: Mboyo en de het geblesseerde duo Malede-Hjulsager. Zij konden er sowieso trouwens niet opstaan omdat we maar 22 jongens konden opstellen. Nu kom ik echter maar aan 17 namen, dat is een groot verschil.”

“Het gevolg van een bewuste keuze evenwel. We zijn financieel niet in staat om veel jongens binnen te halen en dan kies je om te proberen om iets meer kwaliteit binnen te halen. Cuypers als extra aanvaller, Torunarigha als bijkomende troef met verdedigende kwaliteiten. Het risico is dat je met al die uitvallers, een beperkte kern. Bij de start van de voorbereiding begonnen de meeste jongens nochtans fit. Enkele zijn snel uitgevallen. Anders hadden we dit gesprek nu niet gevoerd. Het is echter een keuze geweest om op die manier terug iets dichter bij de top aan te leunen. Anders haal je iets meer jongens maar dan wel van mindere kwaliteit. En dan raak je wellicht weer net niet bij de top-vier. Maar als we het nu een gans seizoen op deze manier moeten doen, wordt het ook moeilijk.”