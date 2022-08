CEO Belfius verwacht niet dat banken dit jaar al rente op spaarboekjes optrekken

De kans is klein dat banken al voor het einde van het jaar hun spaarrente optrekken, zelfs al heeft de Europese Centrale Bank (ECB) onlangs de rentetarieven in de eurozone verhoogd met 0,5 procentpunt of 50 basispunten. Dat heeft de CEO van Belfius, Marc Raisière, vrijdag verklaard tijdens een persconferentie over de halfjaarresultaten.

“Als de rente verhoogt zijn bankiers niet in staat om dat ritme te volgen, daar gaat altijd drie tot zes maanden over. De rente ligt nu op nul procent, wat betekent dat de banken niet meer moeten betalen als ze geld storten aan de centrale bank. Maar vergeet niet dat wij 11 basispunten betalen op spaarboekjes plus 30 basispunten taks”, aldus Raisière. “Verklaren dat de bankwereld, waaronder Belfius, voor het einde van het jaar globaal zijn spaarrente zal verhogen, zou een leugen zijn.”

LEES OOK. Michaël van Droogenbroeck verbaast zich over populaire investering en heeft één essentiële geldtip

(Lees verder onder de foto)

Marc Raisière, CEO van Belfius — © BELGAIMAGE

Rente optrekken

Voor zijn eigen bank ziet Rasière alvast geen mogelijkheden om dit jaar de rente op de spaarboekjes te verhogen. Of dat volgend jaar wel mogelijk is, valt nog af te wachten. Veel zal afhangen van de macro-economische gebeurtenissen en de toekomstige beslissingen van de ECB. Een verhoging zou namelijk eventueel wel mogelijk zijn van zodra de basisrente met nog eens 40 of 50 basispunten stijgt.

De ECB heeft op 21 juli voor het eerst sinds 2011 de rente opgetrokken om de inflatie te bestrijden. Door de rente op te krikken, wordt lenen duurder. Dat zou ertoe moeten leiden dat er minder geld in omloop komt en de economie afkoelt.