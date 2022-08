Arik Smith naar Telenet Giants Antwerp

Arik Smith zijn eerste Europese ervaring was in 2017 bij het Zweedse Umea. Vandaar ging het naar het Slowaakse Bratislava. In 2019 trok hij naar Bergen. In het eerste seizoen tekende hij voor een gemiddelde van 14 punten, 3 rebounds en 3 assists. In de tweede campagne scoorde hij gemiddeld 13 punten, plukte 3 rebounds en gaf 3 assists. Hij speelde in 2021 de finale van de play-offs met Bergen en versus Oostende. Vorig seizoen kwam hij voor het Italiaanse (Serie 2A) Ristropo Fabriano (15, 5 punten) uit. “De 28-jarige shooting guard heeft veel scorend vermogen en kan daarnaast ook goed creëren voor zijn ploeggenoten. Arik Smith is een speler met veel grinta en vechtlust en is defensief ingesteld. We rekenen erop dat hij onze Giants op het veld zal leiden. Met de komst van Arik is het team van coach Ivica Skelin op één speler na volledig. We tekenen weldra nog een 4-speler om de kern te versterken,” gaf Telenet Giants Antwerp in een persbericht meeNa Mo Watson, Quentin Goodin en Royce Hamm is Arik Smith de vierde Amerikaanse versterking voor de Giants.

Openingswedstrijd tegen Oostende verplaatst

De Antwerpse ploeg vat half augustus de voorbereiding aan. De eerste afspraak is de kwalificatieronde van de FIBA Europe Cup. Die gaat door van 27 tot 30 september door. De wedstrijd tegen Oostende van de openingsspeeldag (BNXT League) in de Lotto Arena en op 2 oktober werd daarom verplaatst naar 15 februari.