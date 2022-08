Onze tv-tips: een muzikale keizer, een ongedwongen trip en een rare olifant

Will Tura, hoop doet leven

Een, za, 21.50 uur

Een knap gemaakte docufilm van Dominique Deruddere over de carrière van Will Tura. Jean Kluger, Wills producer en uitgever, vroeg Deruddere om zijn visie over de artiest te verfilmen. De Keizer van het Vlaamse lied is gesteld op zijn privacy, maar in deze film wordt via privéfoto’s en filmmateriaal voor het eerst een beeld geschetst van Wills persoonlijke kant. (tove)

De Columbus

Een, zo, 20 uur

Humaninterest, interview en reisdocumentaire in één: aan een bushokje in Noordwest-Italië pikt Wim Lybaert Eigen Kweek-acteur Wim Willaert op. Deze aflevering was vorig najaar met voorsprong de best bekeken van het hele seizoen, en meer dan terecht. Onderweg ontstaan dermate eerlijke en ontwapende gesprekken tussen beide heren dat er zelfs traantjes vloeien. (tove)

The elephant man

Canvas, zo, 21.30 uur

De gehele film, destijds een grote box office hit en genomineerd voor acht Oscars, is in zwart-wit opgenomen. David Lynch verfilmde hiermee succesvol het gelijknamige boek over een man die zo misvormd was dat hij gedoemd is zijn leven te slijten als kermisattractie. Voor de hoofdrol tekenen toppers Anthony Hopkins, John Hurt en Anne Bancroft. (tove)