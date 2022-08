Overleg tussen leiders van Kosovo en Servië in Brussel op 18 augustus

De bedoeling is om tijdens het gesprek na te gaan hoe dialoog tussen Belgrado en Pristina kan worden voortgezet, meldt Peter Stano, de woordvoerder van Borrell. De ontmoeting zal ook worden bijgewoond door de EU-gezant Miroslav Lajcak.

De spanningen in het noorden van Kosovo zijn weer toegenomen na de beslissing van Pristina om bijkomende documenten te eisen van mensen die Kosovo binnenkomen met een Servische identiteitskaart. Bovendien moeten Serviërs in Kosovo hun Servische nummerplaat in te ruilen voor een Kosovaars exemplaar.

Maand uitstellen

Onder diplomatieke druk van de Europese Unie en de Verenigde Staten heeft de Kosovaarse regering intussen wel beslist om de nieuwe regels aan de grens met een maand uit te stellen.

De verhoudingen tussen Belgrado en Pristina zijn erg gespannen. Kosovo, dat overwegend door etnische Albanezen wordt bewoond, verklaarde zich in 2008 onafhankelijk van Servië na een jarenlang conflict. Belgrado erkent Kosovo echter niet, vanwege de talrijke etnische Serviërs in het noorden van het land.

Kosovo heeft de status van potentiële kandidaat-lidstaat van de Europese Unie, maar van toetreding is nog lang geen sprake, alleen al omdat vijf EU-lidstaten het land niet erkennen. Servië is een officiële kandidaat-lidstaat, maar de toetredingsgesprekken verlopen moeizaam.