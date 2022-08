Mick Jagger reageert op grappige wijze wanneer hij topless dame opmerkt in publiek

Een grappig moment tijdens een optreden van The Rolling Stones in Madrid. Tijdens het nummer ‘I Can’t Get No) Satisfaction’ merkte zanger Mick Jagger een topless dame op in het publiek. En dat liet hij niet zomaar aan zich voorbijgaan. Hij besloot kort zijn T-shirt omhoog te trekken, waarna hij de show voortzette alsof er niks aan de hand was. De rockband heeft sinds eerder deze week zijn fel bejubelde Sixty-tour afgerond.