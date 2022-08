Anderlecht won dan wel met 0-2 op Paide en staat met anderhalf been in de laatste voorronde van de Conference League, toch heeft paars-wit kopzorgen. Zowel Francis Amuzu als Sergio Gomez staan dicht bij een transfer naar respectievelijk Nice en Manchester City. Kiest Anderlecht voor het geld, of weet het een van beiden te overtuigen om te blijven?