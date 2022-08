GOCA Vlaanderen gaat autokeuring zonder afspraak evalueren, minister vraagt spoedoverleg na grote drukte

Sinds dinsdag kunnen automobilisten in Oost-Vlaanderen zonder afspraak terecht in keuringscentra. Vrijdag stellen ook in West-Vlaanderen en de westkant van Vlaams-Brabant enkele centra straten open voor vrije aanbieding. Dat zorgde telkens voor een overrompeling. De voorbije week riepen verschillende politiezones op om niet zonder afspraak naar een keuringscentrum te komen.

“Sowieso zal na vandaag de balans gemaakt worden om te kijken of we het huidige systeem kunnen aanhouden”, zegt woordvoerder Sofie Vanhout van GOCA Vlaanderen. “Komt er een normaliserings- of uitvlakkingseffect? Of moeten we bijsturen?” Extra capaciteit voorzien is niet evident. “Sowieso lopen er voortdurend vacatures voor inspecteurs bij de autokeuring, maar die krijg je niet zomaar ingevuld.”

Zomer druk

De federatie zegt dat de zomer sowieso een drukke periode is op het vlak van autokeuring, dat inspecteurs ook op vakantie gaan en dat de capaciteit doorheen het jaar hoort te volstaan. Bovendien pleiten enkele lokale besturen ervoor om het maken van een afspraak de regel te maken.

In Limburg, Antwerpen en de oostkant van Vlaams-Brabant was een autokeuring zonder afspraak steeds mogelijk. De beslissing van de overige keuringscentra om na de pandemie slechts gedeeltelijk zonder afspraak te heropenen, werd genomen omdat keuringscentra signalen kreeg dat veel automobilisten enthousiast zijn over het afsprakensysteem.

“Keuringondernemingen hebben altijd gezegd: we starten met één dag per week omdat heel veel klanten het afsprakensysteem hebben ondervonden als iets positief. De vraag is: hoe groot is die vraag naar vrije aanbieding nog?”

Moeilijk in te schatten

De voorbije week werd het antwoord duidelijk. “Als je natuurlijk een aanzuigeffect hebt vanuit gans België, is het moeilijk om in te schatten”, klinkt het bij GOCA Vlaanderen. Omdat de keuze van het keuringsstation in België vrij is, blijken ook heel wat Walen en Brusselaars af te zakken naar Vlaanderen. In de keuringscentra in Wallonië en Brussel wordt sinds de coronacrisis enkel gewerkt op afspraak.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) laat vrijdag weten dat ze spoedoverleg vraagt met GOCA over de lange wachttijden. “Ik plan maandag een spoedoverleg met GOCA Vlaanderen in en vraag onmiddellijke bijsturing. (...) Langere openingstijden en een vlotter reservatiesysteem lijken mij hierbij noodzakelijk. Tegelijk roep ik iedereen op om niet te wachten tot het allerlaatste moment en op tijd een bezoek aan de autokeuring in te plannen.”