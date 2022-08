Dries Mertens wordt ereburger van Napels: “Een erkenning voor iemand die zo veel gegeven heeft aan onze stad”

Mertens verhuisde in de zomer van 2013 van PSV Eindhoven naar Napoli, waar hij al snel publiekslieveling zou worden. In 2020 kroonde onze landgenoot zich tot topschutter aller tijden van de club waarvoor hij uiteindelijk 148 doelpunten scoorde.

Ook privé voelde Mertens zich uitstekend in Napels, waar hij samen met zijn partner Kat Kerkhofs en hun hond Juliette een nieuw leven opbouwde. In de lente van dit jaar verwelkomden Mertens en Kerkhofs ook hun eerste kindje Ciro Romeo.

Waar de toekomst van Mertens ligt, is voorlopig onduidelijk. De flankaanvaller zou deze week nog een mooi contract bij Juventus naast zich neergelegd hebben uit respect voor ‘zijn’ Napoli. Dat respect is wederzijds. De 35-jarige Leuvenaar krijgt nu het ereburgerschap van Napels, zo maakte burgemeester Gaetano Manfredi vrijdag bekend. “Ik heb veel verzoeken gekregen, zowel van de gemeenteraad als van veel burgers, allemaal getroffen door de band van Mertens met de stad, ook gesterkt door zijn beslissing om zijn huis in Napels te houden. We zullen het proces van ereburgerschap starten omdat het mij niet alleen passend lijkt, maar het is ook een erkenning voor één van onze medeburgers die zoveel heeft gegeven. Vanuit sportief oogpunt, maar ook voor onze stad in het algemeen. Ik hoop dat hij dat ook zal blijven doen.”