VTM Nieuws kampt met technische problemen: uitzending ziet er iets anders uit

“Beste kijker onze uitzending ziet er vandaag iets anders uit door technische problemen.” Dat is hoe VTM Nieuws-anker Birgit Herteleer de nieuwsuitzending vrijdagmiddag heeft ingezet. De grote schermen in de studio doen het voorlopig niet.

“Het gaat om een technisch probleem in de studio in Antwerpen”, zegt VTM-woordvoerder Tine Danschutter. “Ze hebben een aantal kunstgrepen moeten doen om het middagnieuws op antenne te krijgen. De grote schermen doen het niet, waardoor er nu vanuit één camerastandpunt gefilmd wordt, met een vaste achtergrond. Door het gebrek aan schermen is er vanmiddag ook geen uitgebreid sportnieuws.”

Het gaat om een noodoplossing, klinkt het. VTM hoopt dat het technisch euvel tegen de uitzending om 19 uur opgelost is.