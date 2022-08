Belfius stopt met sponsoring van voetbal: Club Brugge en Anderlecht zien samen miljoenen wegvallen

Zowel Club Brugge als Anderlecht mogen binnenkort wellicht een nieuwe sponsor zoeken. Beide topclubs werden de voorbije jaren gesponsord door enerzijds de staatsbank Belfius en haar verzekeringsdochter DVV en anderzijds Candriam, dat de beleggingsportefeuille van vermogende Belfiusklanten beheert.

Maar volgens Belfius-CEO Marc Raisière brengen die sponsorcontracten te weinig op. “Waarop we willen besparen? We hebben al beslist om te stoppen met voetbalsponsoring, zowel bij Anderlecht als Club Brugge. Ik wil alleen nog sporten sponsoren die ons voldoende opbrengen. Hockey, bijvoorbeeld.”

Het gaat om lucratieve sponsorcontracten: bij landskampioen Club Brugge betaalde vermogensbeheerder Candriam naar verluidt zowat 1 miljoen euro per jaar om zijn merknaam op de achterkant van de shirts te laten prijken. Dat contract loopt nog tot eind volgend jaar. Belfius gaf ook zijn naam aan de nagelnieuwe Brugse jeugdacademie in Knokke.

Bij Anderlecht is Belfius zelfs de hoofdsponsor. Daar prijken Candriam en DVV-verzekeringen afwisselend op de borst en op de boardings in het stadion en werd het jeugdcomplex in Neerpede omgedoopt tot RSCA Belfius Academy. Dat zou de Brusselse topclub volgens sommige bronnen 2,5 tot 3 miljoen euro per jaar opbrengen. Bij Anderlecht loopt het sponsorcontract wel nog twee jaar, tot eind 2024.