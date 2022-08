Hoeks Triatlon verplaatst door blauwalg

Blauwalgen hebben zich weer genesteld in de Vlaamse waterwegen. Ook in het kanaal Bochelt-Herentals in Lommel zijn ze opgedoken. De Hoeks triatlon heeft ondertussen al beslist dat het zwemgedeelte van de wedstrijd op 14 augustus verplaatst zal worden naar Barefoot Beach, vlakbij jachthaven De Meerpaal.

De Vlaamse waterweg nv nam op 1 augustus blauwalg waar in het kanaal aan de hand van een microscopisch onderzoek. Dat de bacterie tegen 14 augustus uit het water verdwenen is, lijkt onwaarschijnlijk. Vaak is het heel onvoorspelbaar hoe lang de blauwalgen zullen blijven. Door de warme weersvoorspellingen heeft de organisatie van de triatlon nu al het zekere voor het onzekere genomen. De Vlaamse Milieumaatschappij stelde vast dat de plas bij Barefoot Beach wel een goede waterkwaliteit heeft.

Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen, maar bacteriën. Ze nemen veel zuurstof uit het water, wat leidt tot vissterfte. Ze zijn ook gevaarlijk voor de mens omdat ze gifstoffen produceren genaamd cyanotoxines. Klachten na het innemen van blauwalgen zijn huidirritatie, hoofdpijn en luchtwegproblemen. Voorlopig is waterskiën, jetskiën en zwemmen nog verboden in het kanaal. Kajakken, roeien, bootvissen, waterfietsen en zeilen worden ontraden. Je mag wel nog wandelen, fietsen en andere activiteiten doen aan de oever van het kanaal, ook al is er altijd een kleine kans dat blauwalgen zich via de lucht verspreiden. Het grootste gevaar blijft het rechtstreeks binnenkrijgen van het water.