Oudsbergen

Theo Van Noppen (84) en Liza Haex (86) uit Oudsbergen vierden hun diamanten bruiloft. Ze hebben drie kinderen, acht kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Theo was vloerder, Liza was huisvrouw. Ze hebben allebei groene vingers, je kan ze dan ook altijd terug vinden in hun tuin. Verder houden ze van rummikub en kaartspelen.