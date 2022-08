Zo zag je hem nog nooit: Lewis Hamilton gaat gekleed in felroze voor nieuwe Valentino-campagne

Bij het horen van de naam Lewis Hamilton denken we in de eerste plaats aan Formule 1. De Brit behoort al jaren tot de crème de la crème van de racewereld en geniet daardoor internationale bekendheid. Maar ook naast de racebaan weet Hamilton geregeld de aandacht van het publiek te trekken en wel met name dankzij zijn gevoel voor mode.

De zevenvoudige kampioen denkt ’s ochtends duidelijk na over wat hij aantrekt. En dat is ook de modewereld zelf niet ontgaan. Zijn laatste wapenfeit, nu de Formule 1 tijdens de zomermaanden op een lager pitje staat? Een opvallende campagne voor Valentino.

Opvallend, want op de campagnebeelden is Hamilton volledig in het felroze getooid. Schoenen, broek, T-shirt én jas: de felroze brij is overal en ook de achtergrond is monochroom. Hamilton is daarmee het uithangbord van de Valentino Pink PP Collection van de hand van Pierpaolo Piccioli.

Hamilton is zo één van de DI.VAs (DI.fferent VA.lues) van het Italiaanse modehuis en zal dan ook regelmatig in nieuwe campagnes terugkeren. De piloot lijkt dus alvast een nieuw tijdverdrijf gevonden te hebben voor wanneer zijn racedagen erop zitten.

Aan de vrouwelijke kant van de collectie vinden we trouwens een ander bekend gezicht terug. Niemand minder dan actrice Zendaya ging de felroze uitdaging aan, en eerlijk? Het staat haar nog ook.