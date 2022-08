Festa Toscana op 15 augustus in Nieuwerkerken

San Casciano in Val di Pesa ligt een 15-tal kilometer ten zuiden van Firenze, in het hart van de Chianti Classico streek. De reden van de jumelage met Nieuwerkerken ligt in het feit dat een deelgemeente Chiesanuova heet, oftewel Nieuwerkerken in het Italiaans. “Ons eerste Festa Toscana in 2019 het twintigjarig jubileum te vieren was een succes. Het jumelagecomité wilde al eerder een nieuwe editie, maar corona stak daar een stokje voor. We hopen dit initiatief dan om de twee jaar te herhalen”, zegt schepen Miet Bessemans (cd&v) die bevoegd is voor de jumelage. Het Festa Toscana vindt op maandag 15 augustus plaats in en rond ontmoetingscentrum De Brug in Nieuwerkerken. Mensen van Nieuwerkerken, maar ook van daarbuiten, zijn welkom tussen 14 en 22 uur. De toegang is gratis. Wie langs komt, krijgt een proevertjeskaart en kan enkele Toscaanse specialiteiten proeven. Zo is er een delegatie uit San Casciano en die brengt wijn mee. Maar je kan er ook authentieke Italiaanse producten kopen en er komen enkele foodtrucks. Voor de kinderen is er bovendien animatie voorzien en van 17 tot 21 uur speelt de Surplusband met Felice live Italiaanse nummers. “We verwachten opnieuw veel volk en hopen dat het weer een succes wordt. Ons organiserend jumelagecomité kan trouwens nog versterking gebruiken, dus inwoners mogen zich altijd aanmelden. Misschien kunnen we dan nog eens een reis naar ginder organiseren?” zo besluit de schepen. len

Wie deel wil uitmaken of een reis wil opzetten mett het comité, kan zich aanmelden via e-mail: jumelage@nieuwerkerken.be