Hasselt en Pukkelpop lanceren ‘De sok van Pukkelpop’

Vanaf dit weekend kan je, tijdens PKP DWNTWN, de exclusieve Pukkelpopsokken kopen aan het bezoekersonthaal van Visit Hasselt. De Pukkelpopsokken zijn er in zwart en wit en kosten 8 euro per paar.

“Met de ‘Sok van Pukkelpop’ zetten we Hasselt opnieuw in de kijker als muziekstad en onderstrepen we de sterke band tussen het muziekfestival en de sta”, zegt schepen Rik Dehollogne (N-VA). “We werden meteen enthousiast over de vraag van Visit Hasselt”, zegt Pukkelpop-woordvoerder Frederik Luyten. “Sokken zijn weer volop hip en passen zo perfect bij onze Pukkelpoppers..”

Een paar PKP-sokken kosten 8 euro en zijn verkrijgbaar in het wit en in het zwart.

Ze zijn exclusief te koop aan het bezoekersonthaal van Visit Hasselt, in de Maastrichterstraat 59. Dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur en tijdens PKP Downtown op zondag van 10.00 tot 20.00 uur. De voorraad is beperkt. (dj)