Hoe geraken paarden op hun wedstrijd? Een exclusieve inkijk in een paardenhotel op wielen

Van 6 tot 14 augustus vinden in de MCH Arena – een voetbalstadion – in het Deense Herning de Equestrian World Championchips plaats, zeg maar het WK paardensport. Hoe al die paarden ter plaatse geraken? In veel gevallen met een aangepaste vrachtwagen, maar dat is een haast oneerbiedige benaming voor die hotels op wielen. Wij gingen een kijkje nemen in zo’n horsetruck die je kan kopen vanaf... 250.000 euro.