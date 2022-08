Yoeri Schoepen blijft jaar langer bij Spirou Charleroi

Yoeri Schoepen was van 2014 tot 2019 actief bij Telenet Giants Antwerp. Met de Antwerpse club won hij in 2019 de Beker van België en bereikte de Final Four van de Champions League. De Giants wonnen in het Sportpaleis de bronzen medaille.

Sinds 2019 is de 28-jarige en 2m01 grote power forward bij Charleroi aan de slag. Vorig seizoen was hij goed voor een gemiddelde van 7 punten en 5 rebounds. Schoepen tekende bij de Henegouwers een nieuwe verbintenis van 1 seizoen.

De Belgen Alex Libert, Noah Fogang, Milan en Vukan Samardzic, Marlon Makwa, de Nederlanders Nathan Kuta en Nino Vrencken (18 jaar, 1m92), de Portugees Rafael Lisboa, de Amerikaan Osasumwen Osaghae (24 jaar, 2m06), de Sloveen Bine Prepelic (20 jaar, 2m01) en de Fransman Graig Adzeh (19, 2m06) spelen de komende campagne ook voor Charleroi. Het huiswerk van coach Sam Rotsaert, die voor drie seizoenen bijtekende, is meteen klaar. Bij de jonge en talentrijke Next Gen ploeg van Charleroi moeten Yoeri Schoepen en Alex Libert voor de ervaring zorgen. Spirou Charleroi opent op 1 oktober de BNXT League met een verplaatsing naar Leuven Bears.