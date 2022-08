Hasselt

De invoering van het ‘woonerf’ in Hasselt, waar sinds vrijdag nog maar 20 per uur in de binnenstad mag, lijkt op de eerste dag een ‘scheet in een fles’. Bordjes om het woonerf aan te duiden ontbreken, elders staan nog aanduidingen van maximaal 30 per uur en pop-uppaaltjes zijn nog op komst.