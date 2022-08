Bree

In woonzorgcentrum De Gerkenberg verkeert men in feeststemming. Daar is ook alle reden toe: resident Jaak Broekx viert er als oudste Belgische man zijn 108ste verjaardag. Geschenken voor hemzelf wimpelde de jarige gezwind af. “Geef maar iets wat ik kan delen met mijn tafelgenoten”, klonk het schalks.